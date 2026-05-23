Будущий лес и цветы для Хабаровского края растят в теплицах

Лесхоз запустил новые направления по лесовосстановлению и озеленению.

Хабаровское специализированное лесное хозяйство расширяет перечень выращиваемых лесных культур в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», — сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки края.

В учреждении идёт сезон выращивания посадочного материала для лесовосстановления. В марте заложили на снегование 1,5 тонны семян сосны корейской, а на автоматизированных линиях высеивают семена лиственницы в торфяные кассеты.

В 15 теплицах выращивают сеянцы, в каждой размещено около 5,7 тысячи контейнеров. Осенью их оценят и направят на участки вырубок и гарей. Ещё в двух теплицах растёт берёза каменная, в одиннадцати — доращиваются двухлетние саженцы сосны.

Отдельное направление — озеленение городов. По поручению губернатора Дмитрия Демешина в хозяйстве выращивают декоративные культуры для общественных пространств. Сейчас это около 10 тысяч растений — бегонии, петунии, бархатцы и другие цветы. Первая партия рассады скоро отправится на городские клумбы.

Также в крае продолжается высадка миндаля трёхлопастного, известного как «дальневосточная сакура». Он уже используется в озеленении Хабаровска и хорошо приживается.

В лесхозе отмечают, что работа идёт сразу по двум направлениям — восстановление лесов и благоустройство городов.