На субботник в питомник Шуранова зовут хабаровчан

Большая уборка территории состоится 29 мая. Планируется завершить очистку питомника от валежника, а также посадить плодовые деревья. «Сбор участников в 9:45 29 мая 2026 по адресу: Хабаровск, улица Запарина 2 В. Инвентарь выдаем на месте! По окончании основных работ для участников проведем экскурсию по питомнику», — сообщил руководитель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров в своем телеграм-канале.