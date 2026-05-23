В Новосибирске прошел массовый забег под дождем

Десятый Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» стартовал в областном центре. Погода внесла свои коррективы — с утра в городе идет дождь. Но это не помешало участникам выйти на старт.

Источник: Сиб.фм

На юбилейный забег зарегистрировались более 5000 человек. Дистанции: 1 километр, 10 километров и 21,1 километра.

Дождь начался утром, как раз к открытию стартового городка в 8:30. Несмотря на это, бегуны не отказались от участия. В 10:00 дан старт дистанции 1 километр — на нее вышли дети и взрослые. Разминку проводили прямо под открытым небом.

В 11:30 стартовала дистанция 10 километров. Лимит прохождения — 1 час 30 минут. К 12:00 организаторы наградили победителей километрового забега.

Забег на 21,1 километра пока не начинался. Он запланирован на более позднее время.