Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очаг бешенства ликвидируют в селе в Волгоградской области

Карантинные мероприятия проводятся в селе Перещепное Котовского района Волгоградской области, где выявлено.

Карантинные мероприятия проводятся в селе Перещепное Котовского района Волгоградской области, где выявлено бешенство у животных.

Комитет ветеринарии региона сообщил, что в радиусе 2000 метров от границ эпизоотического очага бешенства проводится работа по ликвидации смертельного заболевания и предотвращению его распространения.

Бешеное животное обнаружено на территории частного домовладения по улице Кузнечная.

Напомним, что в начале мая опасная инфекция была диагностирована у собаки в хуторе Ярской 1-й Суляевского сельского поселения Кумылженского района.

Фото сгенерировано ИИ.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!