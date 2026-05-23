«Кости мамонта и редкость времен фараонов»: археологи изучают находки у монастыря в Красноярске

Археологи поделились подробностями раскопок на территории Свято-Успенского мужского монастыря в красноярском микрорайоне Удачный. Напомним, cпециалисты изучили около тысячи квадратных метров культурного слоя и собрали больше 5000 предметов.

Как рассказали в управлении градостроительства и архитектуры администрации Красноярска, самые древние находки относятся к финальной стадии верхнего палеолита, то есть их возраст приблизительно 12−14 тысяч лет. Ученые обнаружили участки стоянки охотников на мамонтов и северного оленя, а также кости молодой особи мамонта и фрагменты скелета лошади со следами разделки туш.

Кроме того, среди артефактов оказался редкий керамический сосуд времен строительства египетских пирамид — третье тысячелетие до нашей эры. Он относится к Афанасьевской археологической культуре, богато украшен сложным геометрическим орнаментом и для Красноярска является большой редкостью. Также в коллекции есть обломки керамической посуды, каменные ножи, скребки и наконечники стрел.

Раскопки ведутся по инициативе федеральной компании-застройщика, основанной в Красноярске. Она взяла на себя проектирование и строительство нового келейного корпуса для монастыря. Все найденные предметы впоследствии передадут в государственный музейный фонд.

