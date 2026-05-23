В Ростове 23 мая изменили схему движения троллейбусов

В субботу, 23 мая, в Ростове временно изменили схему движения троллейбусов №№ 1, 2 и 22. Ограничения связаны с ремонтом на контактной сети, сообщили в городской администрации.
Подача электроэнергии будет приостановлена с 08:00 до 13:00 на улицах Советской и Большой Садовой. В этот промежуток троллейбусы направят в объезд по улице Красноармейской, проспекту Театральному и проспекту Шолохова. Альтернативный маршрут будет действовать в обоих направлениях, после чего транспорт вернется к привычному пути следования.
Отслеживать перемещение машин в реальном времени пассажиры могут через сервис Pikas Online.
