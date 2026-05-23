Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Годовая инфляция в Калининградской области в апреле снизилась до 6,2%

Банк России опубликовал данные об инфляции в Калининградской области по итогам апреля 2026 года.

Источник: ИА Прибыль Ru

Годовая инфляция (к апрелю 2025 года) снизилась до 6,2% после ускорения до 6,4% в марте. За месяц цены выросли на 0,4%.

Рыба и мясо подорожали из-за роста затрат компаний: на рыбу повлияло удорожание обслуживания судов и оборудования, на мясо — рост расходов на корма и логистику. В кафе и ресторанах также выросли цены: заведения перенесли в стоимость блюд возросшие расходы на закупку продуктов и оплату труда.

Яйца в апреле подешевели благодаря росту объёмов производства на местной птицефабрике.

Меха и меховые изделия подорожали из-за существенного сокращения их производства в регионе. Парфюмерия и косметика прибавили в цене из-за удорожания сырья, упаковки и логистики.

При этом средства связи, электроника, техника и мебель подешевели — сказались охлаждение потребительского кредитования и укрепление рубля.

Санаторно-оздоровительные услуги значительно подорожали из-за растущего спроса на отдых в региональных здравницах. Экскурсионные и гостиничные услуги также выросли в цене в связи с увеличением турпотока.

Зарубежные туры, напротив, подешевели по сравнению с мартом — сказались возобновление прямых авиарейсов в Турцию и укрепление рубля.

Эксперт экономического отдела Отделения по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Олеся Ващенко отметила: несмотря на замедление, инфляция в регионе остаётся выше общероссийской. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, нацеленную на снижение годовой инфляции до 4%.