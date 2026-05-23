Годовая инфляция в Калининградской области в апреле снизилась до 6,2%

Рыба и мясо подорожали из-за роста затрат компаний: на рыбу повлияло удорожание обслуживания судов и оборудования, на мясо — рост расходов на корма и логистику. В кафе и ресторанах также выросли цены: заведения перенесли в стоимость блюд возросшие расходы на закупку продуктов и оплату труда.