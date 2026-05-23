В Калининградской области закупят 35 мусоровозов и запустили завод по утилизации сложных отходов

обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Обсуждали исполнение показателей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», контроль за станциями перегрузки ТКО и закупку спецтехники.
По инициативе губернатора Алексея Беспрозванных в 2026 году организована закупка 35 единиц спецтехники для бесперебойного вывоза отходов. Восемь машин уже переданы в работу, семь ожидаются до конца этого месяца, ещё 20 поступят до конца года.
В конце апреля 2026 года начал работу центр переработки и утилизации мощностью 25 тысяч тонн в год. Он специализируется на обезвреживании сложных отходов: жировых, шлаковых и иловых. Ранее на этом рынке был только один крупный игрок. Появление альтернативной площадки создаёт здоровую конкуренцию, что повышает качество сервиса и снижает цены для предпринимателей.
В регионе действуют 24 спецплощадки накопления отходов (в собственности муниципалитетов). Основная проблема — несанкционированный ввоз строительного и промышленного мусора. Для борьбы с нарушениями внедряют видеонаблюдение, проводят внеплановые рейды. Образцовой признана станция перегрузки в Гусеве, где соблюдение норм эксплуатации исключило нецелевое использование территории.
В основе контроля — «умный мониторинг». Каждая контейнерная площадка фотографируется до и после вывоза мусора. Искусственный интеллект анализирует снимки и автоматически выявляет нарушения. Прозрачность логистики обеспечивается системой ГЛОНАСС на мусоровозах, весовым контролем на полигонах и видеонаблюдением на станциях перегрузки.