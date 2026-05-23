В Калининградской области закупят 35 мусоровозов и запустили завод по утилизации сложных отходов

В конце апреля 2026 года начал работу центр переработки и утилизации мощностью 25 тысяч тонн в год. Он специализируется на обезвреживании сложных отходов: жировых, шлаковых и иловых. Ранее на этом рынке был только один крупный игрок. Появление альтернативной площадки создаёт здоровую конкуренцию, что повышает качество сервиса и снижает цены для предпринимателей.