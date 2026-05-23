Полиция Петербурга проверила 35 супермаркетов на наличие нелегалов

Полиция Северной столицы провела массовую проверку сетевых супермаркетов в Петербурге. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ревизоры пришли в 35 магазинов.
— В ходе рейдов проверено почти 300 человек, из которых 71 — иностранные граждане, — сообщили в полиции. — Все иностранцы были доставлены в территориальные подразделения полиции для дополнительной проверки по информационным базам МВД России и проверки законности нахождения в России.
Кроме того, полиция проверила, как в магазинах осуществляется охрана. Выявлено несколько нарушений. Данные были переданы в Росгвардию, которая составила 12 административных протоколов по статье 20.16 КоАП РФ («Незаконная частная детективная или охранная деятельность»).
Отметим, подобные рейды проходят уже несколько месяцев. Проверки начались после резонансного случая в одном из супермаркетов города. Охранник попытался задержать покупателя, но перестарался и задушил его. Позже выяснилось, что охранник был мигрантов и успел уехать на родину до предъявления обвинений. При этом иностранцы не имеют права быть официальными охранниками. Случай вскрыл массовую подмену понятий в супермаркетах города. Люди, которые выполняют функции охраны, формально могут быть устроены контролерами и кладовщиками. То есть не имеют права задерживать или досматривать людей.