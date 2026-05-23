ТОП-10 самых опасных насекомых и пауков представили в Нижегородской области

Биологи составили рейтинг самых опасных насекомых и пауков, обитающих в Нижегородской области. Подборкой поделился главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Самым «токсичным» жителем региона является обыкновенный шершень. Его можно встретить практически в любом лесу на территории области. Яд шершня вызывает отеки и боль. Укусы в шею грозят асфиксией.
Еще один опасный обитатель нижегородских земель — южнорусский тарантул. Членистоногие поселились в Кстовском и Воротынском районах. Укус этого участника ТОП-10 вызывает локальный отек и покраснение.
Третье место в рейтинге занимает паук-оса. Он обитает в высокой траве и на обочинах дорог. Его яд вызывает локальное жжение, отек и кратковременное онемение.
По данным экспертов, химические ожоги вызывает яд обыкновенной гадюковой мухи, которая обитает повсеместно. Острую аллергическую реакцию может вызывать яд шмелей.
Сильной болью может закончиться укус осы и медоносной пчелы. Среди опасных обитателей региона также упоминается лесной муравей — массовая атака этих насекомых может привести к обширному токсическому дерматиту.
На девятом месте в подборке оказался паук-серебрянка. Прокус кожи сопровождается жжением и выраженной припухлостью. Закрывают рейтинг слепни — они не ядовиты, но токсичны. Их слюна вызывает появление крупных зудящих папул и сильный отек.
Напомним, 323 боррелиозных и 4 энцефалитных клеща выявили в Нижегородской области.