В Хабаровском крае дроны ведут к победе лучших специалистов

В регионе прошёл этап всероссийского конкурса профмастерства по БПЛА.

В Хабаровском крае состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Человек труда» президентского нацпроекта «Кадры», направленного на повышение престижа рабочих профессий и выявление сильнейших специалистов отрасли.

В состязаниях приняли участие 7 специалистов с опытом работы в сфере БПЛА не менее года. Пятеро участников представили Комсомольск-на-Амуре, двое — Хабаровск. Площадкой проведения стал Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий.

Конкурс включал два этапа — теоретический и практический. Участники прошли тестирование из 25 вопросов по устройству беспилотных систем, правилам безопасности и технической эксплуатации, а также выполнили кейс-задание по разработке полётного задания с учётом рельефа местности, потенциальных рисков и оптимальных параметров полёта.

Практическая часть включала работу с беспилотниками самолётного и мультироторного типов. Специалисты демонстрировали навыки сборки и разборки аппаратов, а также выполняли аэрофотосъёмку, картографирование, прохождение трассы с препятствиями и поиск объектов. Особое внимание уделялось соблюдению правил охраны труда — их нарушение влияло на итоговый результат.

Участники отмечают, что задания каждый год становятся разнообразнее и сложнее, но именно это позволяет профессионально расти и проверять свои навыки в реальных условиях.

Итоги регионального этапа будут подведены в июле. Победители представят Хабаровский край на федеральном финале в Калужской области, где главный приз составит 1 млн рублей.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
