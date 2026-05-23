В Хабаровском крае дроны ведут к победе лучших специалистов

В Хабаровском крае состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Человек труда» президентского нацпроекта «Кадры», направленного на повышение престижа рабочих профессий и выявление сильнейших специалистов отрасли.
В состязаниях приняли участие 7 специалистов с опытом работы в сфере БПЛА не менее года. Пятеро участников представили Комсомольск-на-Амуре, двое — Хабаровск. Площадкой проведения стал Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий.
Конкурс включал два этапа — теоретический и практический. Участники прошли тестирование из 25 вопросов по устройству беспилотных систем, правилам безопасности и технической эксплуатации, а также выполнили кейс-задание по разработке полётного задания с учётом рельефа местности, потенциальных рисков и оптимальных параметров полёта.
Практическая часть включала работу с беспилотниками самолётного и мультироторного типов. Специалисты демонстрировали навыки сборки и разборки аппаратов, а также выполняли аэрофотосъёмку, картографирование, прохождение трассы с препятствиями и поиск объектов. Особое внимание уделялось соблюдению правил охраны труда — их нарушение влияло на итоговый результат.
Участники отмечают, что задания каждый год становятся разнообразнее и сложнее, но именно это позволяет профессионально расти и проверять свои навыки в реальных условиях.
Итоги регионального этапа будут подведены в июле. Победители представят Хабаровский край на федеральном финале в Калужской области, где главный приз составит 1 млн рублей.