Хабаровский край отправил 18 заявок на «Антифейк чемпионат»

Зарегистрированные конкурсанты уже завершили онлайн этап проекта, который включал образовательную программу и тестирование. Программа охватывала современные инструменты проверки информации и методы выявления ИИ фейков. По результатам тестирования 150 сильнейших участников получат приглашение на очный финальный этап чемпионата. Он пройдёт 30 мая в Кластере «Ломоносов», а транспортные расходы для иногородних участников возьмёт на себя организатор.