Хабаровский край отправил 18 заявок на «Антифейк чемпионат»

Проект способствует развитию навыков критического мышления и медиаграмотности.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский край направил 18 заявок на участие в спецпроекте «Антифейк чемпионат» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего на конкурс поступило более 1200 заявок из разных регионов страны. Проект способствует развитию навыков критического мышления и медиаграмотности в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Инициатива ориентирована на тех, кто хочет научиться распознавать недостоверную информацию и безопасно взаимодействовать с цифровым контентом. В числе хабаровских участников — школьники, студенты, молодые специалисты и работники digital сферы.

Зарегистрированные конкурсанты уже завершили онлайн этап проекта, который включал образовательную программу и тестирование. Программа охватывала современные инструменты проверки информации и методы выявления ИИ фейков. По результатам тестирования 150 сильнейших участников получат приглашение на очный финальный этап чемпионата. Он пройдёт 30 мая в Кластере «Ломоносов», а транспортные расходы для иногородних участников возьмёт на себя организатор.

На финале конкурсантам предложат практические задания по анализу информационных угроз и противодействию цифровым манипуляциям. Дополнительно участники смогут пообщаться с экспертами, обменяться опытом и прослушать тематические лекции. Призовые места обеспечат ценными наградами.

Почта: red.habkp@phkp.ru