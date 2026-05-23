Школьникам хотят платить за золотые медали: в Госдуме озвучили идею

В России предложили поощрять школьников за отличную учебу путевками и деньгами. С инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с ТАСС.
По словам депутата, школьники, которые закончили учебный год на одни пятерки, должны получать бесплатные путевки в детские лагеря. А выпускникам с золотой медалью, считает Миронов, нужно дополнительно выплачивать деньги.
«За золотую медаль в дополнение к отдыху нужно вводить и федеральную выплату, хотя бы в 5 тысяч рублей», — отметил депутат.
Миронов пояснил, что такая сумма может быть небольшой, но все равно станет стимулом именно за учебу в школе, а не только за подготовку к ЕГЭ. Фракция «Справедливая Россия» уже готовит соответствующие предложения.
Он также обратил внимание, что в ряде регионов есть выплаты для стобалльников ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад. При этом обычная отличная учеба, по словам парламентария, почти не вознаграждается. Кроме того, Миронов предложил поощрять и педагогов, которые готовят стобальников и призеров олимпиад.
Ранее KP.RU сообщал, что во Владивостоке стобалльникам ЕГЭ предусмотрены выплаты по 100 тысяч рублей. Получить их могут выпускники муниципальных школ, если набрали 100 баллов по любому предмету, поступили в приморский вуз и успешно сдали первую сессию. В 2026 году сертификаты смогут получить стобалльники 2025 года, а нынешние выпускники — уже в 2027-м.