Школьникам хотят платить за золотые медали: в Госдуме озвучили идею

В Госдуме хотят выплачивать золотым медалистам школ по 5 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили поощрять школьников за отличную учебу путевками и деньгами. С инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

По словам депутата, школьники, которые закончили учебный год на одни пятерки, должны получать бесплатные путевки в детские лагеря. А выпускникам с золотой медалью, считает Миронов, нужно дополнительно выплачивать деньги.

«За золотую медаль в дополнение к отдыху нужно вводить и федеральную выплату, хотя бы в 5 тысяч рублей», — отметил депутат.

Миронов пояснил, что такая сумма может быть небольшой, но все равно станет стимулом именно за учебу в школе, а не только за подготовку к ЕГЭ. Фракция «Справедливая Россия» уже готовит соответствующие предложения.

Он также обратил внимание, что в ряде регионов есть выплаты для стобалльников ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад. При этом обычная отличная учеба, по словам парламентария, почти не вознаграждается. Кроме того, Миронов предложил поощрять и педагогов, которые готовят стобальников и призеров олимпиад.

Ранее KP.RU сообщал, что во Владивостоке стобалльникам ЕГЭ предусмотрены выплаты по 100 тысяч рублей. Получить их могут выпускники муниципальных школ, если набрали 100 баллов по любому предмету, поступили в приморский вуз и успешно сдали первую сессию. В 2026 году сертификаты смогут получить стобалльники 2025 года, а нынешние выпускники — уже в 2027-м.