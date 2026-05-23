В нижегородском аэропорту ввели ограничения на прием и вылет самолетов

В нижегородском аэропорту «Чкалов» введены ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщают представители аэропорта.
Ограничения ввели около полуночи 23 мая. Отмечается, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов. С пассажирами продолжают работать сотрудники авиакомпаний и аэропорта.
Судя по онлайн-табло, отменили несколько рейсов. Это вылет в Белград, а также прилеты из Белграда и Москвы. Задерживается около 10 рейсов. Это вылеты в Калининград, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Анталью. Позже в Нижний Новгород прибудут и самолеты из Москвы, Екатеринбурга, Антальи.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что первый рейс из Белграда приземлился в нижегородском аэропорту.