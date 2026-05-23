В пермском аэропорту задерживаются восемь самолетов

Из аэропорта Большое Савино не могут вылететь восемь самолетов. Согласно онлайн-табло воздушной гавани задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Москву и Баку. Приземлиться у нас не могут четыре рейса — из Москвы, Сочи, Баку и Хургады.
Фото: aviaperm.ru Фото: aviaperm.ru.
Напоним, утром 23 мая Пермский край атаковали вражеские беспилотники. Они ударили по одному из промышленных преяприятий. В регионе введены режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер». Все экстренные службы находятся в полной готовности. Губернатор Дмитрий Махонин просит жителей сохранять спокойствие.
Все новости об атаке вражеских дронов на наш регион читайте здесь.