В Перми возобновили полумарафон’Забег.РФ"

В настоящее время режим беспилотной опасности не снят. Как сообщил в своих соцсетях губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, атаке подверглось одно из промышленных предприятий региона. Жертв и пострадавши нет. Несколько беспилотников были сбиты на подлете к Прикамью.