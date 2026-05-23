В Перми возобновили полумарафон’Забег.РФ"

В Перми возобновили проведение полумарафона «Забег. РФ», ранее приостановленного из-за объявления режима беспилотной опасности. Спортсмены сделали разминку и вышли на старт. «Забег. РФ» проходит 23 мая в 80 городах страны. Взрослые участники могут пробежать дистанции 21 км., 10 км и. И 5 км.

Режим «Беспилотная опасность» был объявлен в Перми сегодня утром. Участники полумарафона отправились в укрытии в ТЦ "IMALL эспланада.

В настоящее время режим беспилотной опасности не снят. Как сообщил в своих соцсетях губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, атаке подверглось одно из промышленных предприятий региона. Жертв и пострадавши нет. Несколько беспилотников были сбиты на подлете к Прикамью.