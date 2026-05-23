В день 130-летия Калининградского зоопарка директора учреждения наградили орденом «За заслуги перед Калининградской областью»

Калининградскому зоопарку исполнилось 130 лет (основан он был 21 мая 1896 года), торжества прошли накануне в драмтеатре. На сцене губернатор Алексей Беспрозванных наградил директора учреждения Светлану Соколову орденом «За заслуги перед Калининградской областью». Об этом она написала в телеграм-канале, отметив, что награждение стало «абсолютнейшим, но невероятно приятным сюрпризом».