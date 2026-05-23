Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В день 130-летия Калининградского зоопарка директора учреждения наградили орденом «За заслуги перед Калининградской областью»

Награду вручил губернатор Алексей Беспрозванных.

Источник: Комсомольская правда

Калининградскому зоопарку исполнилось 130 лет (основан он был 21 мая 1896 года), торжества прошли накануне в драмтеатре. На сцене губернатор Алексей Беспрозванных наградил директора учреждения Светлану Соколову орденом «За заслуги перед Калининградской областью». Об этом она написала в телеграм-канале, отметив, что награждение стало «абсолютнейшим, но невероятно приятным сюрпризом».

Также благодарностью губернатора были отмечены трое сотрудников зоопарка — завотделом «Млекопитающие» Ольга Головина, завотделом «Кормопроизводство» Инна Романкова и главбух Светлана Ильина. Все они более 10 лет работают в зоопарке.

Еще 11 сотрудников из разных отделов зоопарка получили грамоты.

Сегодня зоопарк продолжает серию торжественных мероприятий.