Журналисты и блогеры из Алжира и Индонезии посетили Бауманку

Делегация журналистов и блогеров из Алжира и Индонезии побывали в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Н. Э. Баумана. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
В ходе экскурсии гости увидели экспонат, установленный во внутреннем дворе Многофункционального научно-образовательного корпуса (МНОК), — жидкостный ракетный двигатель РД 171 М. Директор по международной деятельности Антон Егоров рассказал им об университете, его традициях и о том, как в Бауманке учатся студенты из более чем 80 государств.
Также гости узнали о том, как университет готовит инженеров, востребованных в реальном секторе экономики, и как иностранному гражданину поступить в Бауманку. Затем журналисты и блогеры отправились в корпус «Инженерия в науках о жизни», где ознакомились с передовыми разработками на стыке инженерии и медицины. Заключительным пунктом программы стало посещение учебно-научного Молодежного космического центра. Гостям показали спускаемый аппарат и скафандр космонавта.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.