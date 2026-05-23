В Республике Алтай учителя агротехклассов повысили квалификацию

Повышение квалификации прошли 18 учителей агротехклассов, которые откроются 1 сентября в Республике Алтай. Их создают по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Занятия проводились в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева. Педагоги обучались по программе «Проектная деятельность в агротехнологических классах: от идеи до практического результата». Новые знания позволят учителям эффективно выстраивать образовательный процесс, ориентированный на реальные задачи агропромышленного комплекса (АПК), и руководить проектными и исследовательскими работами школьников.
Напомним, агротехклассы откроются на базе шести школ в четырех районах республики. Ученики 7−10-х классов смогут углубленно изучать растениеводство, ветеринарию, биотехнологии, пищевое производств, генетику и селекцию растений. Работодатели, сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, предоставят базу для проведения практических и лабораторных работ, организуют экскурсии и помогут школьникам в разработке индивидуальных исследовательских проектов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.