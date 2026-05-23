Ремонт теплосети временно изменил транспортную карту в Нижнем Новгороде

Жителей Московского района затронули изменения в движении общественного транспорта. Из-за масштабных ремонтных работ на тепловой сети в районе дома № 81 по улице Березовской временно изменены маршруты сразу нескольких автобусов и одного троллейбуса, а один и вовсе будет временно снят с линии. Работы начались 22 мая в 22:00 и продлятся до позднего вечера воскресенья, 24 мая, до 23:59. На этот период участок улицы Березовской перекроют. Согласно информации от Центра развития транспортных систем, изменения коснутся сразу шести автобусных маршрутов — №№ 3, 10, 57, 59, 86, 94, а также троллейбуса № 1. Эти рейсы временно будут курсировать по измененной схеме: от проспекта Героев они направятся по улице Березовской и далее по улице Просвещенской. А вот движение троллейбусного маршрута № 15 и вовсе приостановят. Городские власти призывают жителей заранее планировать свои поездки.