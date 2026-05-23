В Калининграде врачи лечат аритмию с помощью экстремального холода

Специалисты кардиоцентра освоили еще одну современную методику.

Источник: Комсомольская правда

Врачи в федеральном Центре высоких медицинских технологий возвращают ритм сердцу с помощью экстремального холода. Метод это новый и высокотехнологичный, сообщают в миздраве региона.

Впервые в регионе с помощью этой технологии криоаблации врачи кардиоцентра провели операции по лечению сложных аритмий пяти жителям Калининградской области. Самому юному пациенту всего 20 лет.

Аритмия — это любое нарушение нормального ритма, частоты или последовательности сердечных сокращений.

Криоаблация аритмогенных зон — это метод лечения нарушений ритма, при котором очаг, генерирующий неправильные электрические импульсы, разрушается с помощью экстремально низких температур. Вмешательство в среднем длится до полутора часов: жидкий хладагент мгновенно замораживает клетки, генерирующие неправильные импульсы: они погибают, и правильный сердечный ритм восстанавливается.

Операция не требует разрезов и глубокого наркоза.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
