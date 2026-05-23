В Екатеринбурге состоялась юбилейная акция «Ночь музеев»

Юбилейная акция «Ночь музеев» прошла 16 мая на более чем 100 площадках в Екатеринбурге в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Мероприятие было посвящено Году единства народов РФ, Году уральского рока и главной теме всероссийской «Ночи музеев» — «Родное». Главным событием стал фестиваль маршрутов, который объединил пешеходные, автобусные, трамвайные и интерьерные, а также производственные экскурсии и выездные туры. Отдельные программы подготовлены для жителей районов Уралмаш, Пионерский, Химмаш, Старая Сортировка, Втузгородок.
Министерство здравоохранения Свердловской области пригласило гостей в музеи медучреждений. В Музее гигиены были организованы мастер-классы, лекции психологов, диетологов и арт-терапевтов, а музей Свердловской областной клинической больницы № 1 подготовил интерактивные программы «Быть человеком» и «Тайны старого кинотеатра». Кроме того, у Музея «Об этом» будет работать тест-мобиль центра СПИДа, где горожане могли бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус.
«Мы постарались сделать акцент на исторической самобытности уральцев, поэтому тематические экскурсии дополняют мастер-классы по приобщению к русским народным традициям. Отдельное внимание уделим психологическим аспектам здоровья и возможностям восстановления внутреннего ресурса», — отметила главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Емельянова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.