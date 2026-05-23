Три рейса отменили и 12 задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 23 мая

23 мая в нижегородском аэропорту имени Чкалова действуют временные ограничения на отправку и прием самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Информация о принятии мер безопасности появилась в 00:17. В настоящее время пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.
По данным онлайн-табло воздушной гавани, сегодня из Нижнего Новгорода отменили рейс в Белград. Еще девять авиалайнеров вылетят из столицы ПФО с задержкой: пять — в Москву, а также по одному — в Калининград, Санкт-Петербург, Анталью и Екатеринбург.
На прилет пока отменены два рейса — в Москву и Белград, три воздушных судна задерживаются. Речь идет о бортах из Москвы, Екатеринбурга и Антальи.
Напомним, четыре рейса были задержаны в нижегородском аэропорту из-за ограничений 22 мая.