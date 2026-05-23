Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биотехнолог развеяла миф о том, что мозгу нужен сахар

Доцент кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии Саратовского медуниверситета Ирина Видяшева назвала одним из самых стойких заблуждений идею о том, что мозгу жизненно необходим сахар.

Доцент кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии Саратовского медуниверситета Ирина Видяшева назвала одним из самых стойких заблуждений идею о том, что мозгу жизненно необходим сахар.

По словам специалиста, которые приводит телеканал «Саратов 24», мозгу действительно необходима глюкоза. Но она поступает в организм не только из рафинированного сахара, но и из сложных углеводов, которые содержатся в цельных злаках, овощах и фруктах. Полноценный сбалансированный рацион полностью покрывает потребности нервной системы без постоянных сладких допингов.

Употребление сладкого активирует центры удовольствия в мозге, вызывая выброс дофамина и эндорфинов. Это дает кратковременный прилив энергии и улучшение настроения, но эффект быстро проходит, и организм требует новую порцию. Так формируется привычка, а не реальная физиологическая потребность.

Исследования показывают, что избыток сахара снижает уровень нейротрофического фактора мозга — вещества, которое отвечает за формирование новых нейронных связей. Это негативно влияет на память и способность к обучению. Кроме того, сахар разрушает омега-3 жирные кислоты, важные для когнитивных функций.

Для поддержания здоровья мозга специалист советует выбирать продукты с низким гликемическим индексом и богатые полезными жирами — жирную рыбу, орехи и овощи. Если тянет на сладкое, лучше съесть темный шоколад или натуральные фрукты. Сбалансированное питание обеспечивает мозг энергией и помогает сохранить когнитивные способности на долгие годы.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.