Биотехнолог развеяла миф о том, что мозгу нужен сахар

Доцент кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии Саратовского медуниверситета Ирина Видяшева назвала одним из самых стойких заблуждений идею о том, что мозгу жизненно необходим сахар.
По словам специалиста, которые приводит телеканал «Саратов 24», мозгу действительно необходима глюкоза. Но она поступает в организм не только из рафинированного сахара, но и из сложных углеводов, которые содержатся в цельных злаках, овощах и фруктах. Полноценный сбалансированный рацион полностью покрывает потребности нервной системы без постоянных сладких допингов.
Употребление сладкого активирует центры удовольствия в мозге, вызывая выброс дофамина и эндорфинов. Это дает кратковременный прилив энергии и улучшение настроения, но эффект быстро проходит, и организм требует новую порцию. Так формируется привычка, а не реальная физиологическая потребность.
Исследования показывают, что избыток сахара снижает уровень нейротрофического фактора мозга — вещества, которое отвечает за формирование новых нейронных связей. Это негативно влияет на память и способность к обучению. Кроме того, сахар разрушает омега-3 жирные кислоты, важные для когнитивных функций.
Для поддержания здоровья мозга специалист советует выбирать продукты с низким гликемическим индексом и богатые полезными жирами — жирную рыбу, орехи и овощи. Если тянет на сладкое, лучше съесть темный шоколад или натуральные фрукты. Сбалансированное питание обеспечивает мозг энергией и помогает сохранить когнитивные способности на долгие годы.
