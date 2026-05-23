Предприятие в прикамском селе Ножовка увеличит производство молока

Компания «Антар» в селе Ножовка Пермского края нарастит производство молока в ходе участия в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.
Сельскохозяйственная компания «Антар» занимается разведением молочного крупного рогатого скота, производством молока, выращиванием зерновых, зернобобовых и семян масличных культур. Специалисты регионального центра компетенций уже провели стартовое совещание и обучение по первому модулю.
Сотрудники предприятия узнали об основах бережливого производства, реализации проектов по улучшению процессов, картировании, методах решения проблем. В ходе следующего этапа будет проведена диагностика производственных процессов. Специалисты центра продолжат оказывать поддержку и внедрять бережливые практики, направленные на повышение общей эффективности работы предприятия.
«Реализация пилотного проекта должна помочь нашей организации стать более эффективной, повысить производительность труда и, самое главное, сформировать компетенции, которые в дальнейшем можно будет тиражировать на все процессы и формировать культуру бережливого производства», — отметил директор компании «Антар» Алексей Киселев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.