Предприятие в прикамском селе Ножовка увеличит производство молока

В этом ему поможет внедрение бережливых технологий.

Компания «Антар» в селе Ножовка Пермского края нарастит производство молока в ходе участия в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

Сельскохозяйственная компания «Антар» занимается разведением молочного крупного рогатого скота, производством молока, выращиванием зерновых, зернобобовых и семян масличных культур. Специалисты регионального центра компетенций уже провели стартовое совещание и обучение по первому модулю.

Сотрудники предприятия узнали об основах бережливого производства, реализации проектов по улучшению процессов, картировании, методах решения проблем. В ходе следующего этапа будет проведена диагностика производственных процессов. Специалисты центра продолжат оказывать поддержку и внедрять бережливые практики, направленные на повышение общей эффективности работы предприятия.

«Реализация пилотного проекта должна помочь нашей организации стать более эффективной, повысить производительность труда и, самое главное, сформировать компетенции, которые в дальнейшем можно будет тиражировать на все процессы и формировать культуру бережливого производства», — отметил директор компании «Антар» Алексей Киселев.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.