Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области предлагают ввести штрафы за сбор краснокнижных грибов

В Ростовской области намерены запретить сбор грибов, занесенных в Красную книгу области.

Источник: Комсомольская правда

В Законодательное собрание Ростовской области 20 мая поступил законопроект, предлагающий установить административную ответственность за уничтожение и сбор грибов, занесенных в Красную книгу региона. Инициатива зарегистрирована губернатором и подготовлена министерством природных ресурсов и экологии области.

Документ корректирует статью 4.3 областного закона «Об административных правонарушениях». В действующей редакции норма касается только редких видов животных и растений. Проект расширяет ее действие на грибы.

Согласно поправкам, наказание будет грозить за уничтожение краснокнижных грибов, а также за действия, способные привести к их гибели. Кроме того, под запрет попадают добывание, сбор и хранение таких грибов, их частей без соответствующего разрешения либо с нарушением выданных условий.

При этом уточняется, что действие областного закона не будет распространяться на грибы, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации.

Предполагается, что в случае принятия закона он вступит в силу 1 сентября 2026 года. Помимо изменений в Кодекс об административных правонарушениях, поправки также внесут в областные законы «Об охране окружающей среды в Ростовской области» и «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области» — в части замены термина «растения» на «растения и грибы».

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.