В Ростовской области предлагают ввести штрафы за сбор краснокнижных грибов

Согласно поправкам, наказание будет грозить за уничтожение краснокнижных грибов, а также за действия, способные привести к их гибели. Кроме того, под запрет попадают добывание, сбор и хранение таких грибов, их частей без соответствующего разрешения либо с нарушением выданных условий.