Пенсионерка из Дзержинска перевела 900 тысяч рублей мошенникам

Мошенники выманили у пенсионерки из Дзержинска Нижегородской области 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В течение трех дней аферисты общались с 79-летней потерпевшей. Они представлялись сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов. Злоумышленники убедили пенсионерку, что ее сбережения пытаются похитить.
В результате жительница Дзержинска перевела деньги якобы на безопасные счета. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Нижегородцам напомнили, что перевод денег на «безопасные счета» — это распространенная мошенническая схема. Телефонный разговор нужно сразу же прекратить, если речь заходит о деньгах, картах и кодах из СМС.
