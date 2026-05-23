Пенсионерка из Дзержинска перевела 900 тысяч рублей мошенникам

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники выманили у пенсионерки из Дзержинска Нижегородской области 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В течение трех дней аферисты общались с 79-летней потерпевшей. Они представлялись сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов. Злоумышленники убедили пенсионерку, что ее сбережения пытаются похитить.

В результате жительница Дзержинска перевела деньги якобы на безопасные счета. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Нижегородцам напомнили, что перевод денег на «безопасные счета» — это распространенная мошенническая схема. Телефонный разговор нужно сразу же прекратить, если речь заходит о деньгах, картах и кодах из СМС.

Напомним, лжеброкер выманил у 38-летнего нижегородца свыше 5,5 миллиона рублей. Мужчина оформил несколько кредитов.