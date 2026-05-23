В столице состоялся XIII Московский инновационный юридический форум

Он объединил более 3 тыс. участников из 50 регионов РФ и восьми стран.

Источник: Национальные проекты России

Московский инновационный юридический форум (МИЮФ) прошел 14−15 мая в Москве по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в вузе.

В мероприятии приняли участие более 3 тыс. представителей 50 субъектов РФ и восьми иностранных государств. В ходе деловой программы состоялась стратегическая сессия «Университеты и бизнес: правовые технологии партнерства». В ее работе приняла участие генеральный директор центра технологического лидерства Ирина Жукова. В своем выступлении она обозначила ключевые проблемы в сфере трансфера технологий из университетов в бизнес.

Ирина Жукова также представила основные направления деятельности центра технологического лидерства и системы поддержки проектов, реализуемые организацией. Кроме того, на площадке форума состоялись презентации девяти учебников и монографий, а также 10 специальных проектов, направленных на правовое обеспечение инновационной деятельности.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.