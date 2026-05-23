Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыт план Венгрии по замещению российского газа: какая страна может стать новым импортером

Index: Венгрия может перейти на румынский газ после окончания импорта из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия изучает возможность заключения долгосрочного соглашения на поставки природного газа из Румынии, который может частично заменить российский импорт в ближайшие годы. Об этом пишет издание Index.

Речь идет о будущих объемах добычи на проекте Neptun Deep в Черном море, запуск которого ожидается с 2027 года. По предварительным оценкам, он способен частично покрыть потребности венгерского рынка.

Проект разрабатывается компаниями OMV Petrom и Romgaz. Первоначально обсуждается поставка порядка 1 млрд кубометров газа в год в Венгрию с потенциальным увеличением объемов в будущем.

По данным источников, цена румынского газа уже сейчас сопоставима со стоимостью российского импорта, включая более дорогие контрактные поставки. При этом ключевые параметры сделки (объемы и график поставок) пока остаются предметом переговоров.

Потенциальным покупателем рассматривается венгерский государственный энергетический холдинг MVM. Сообщается, что ценовые условия в целом согласованы, однако стороны продолжают обсуждать операционные детали.

Дополнительное давление на переговоры оказывает план ЕС в рамках инициативы REPowerEU, предусматривающей возможное прекращение импорта российских энергоносителей с 2027 года.

Напомним, в прошлом году Венгрия и Shell заключили десятилетний договор на поставку газа. Ежегодно страна будет получать 2 млрд кубометров. При этом, как отметили в венгерском МИД, такое соглашение не заменяет российский газ, а служит диверсификацией поставок.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше