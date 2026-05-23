Раскрыт план Венгрии по замещению российского газа: какая страна может стать новым импортером

Венгрия изучает возможность заключения долгосрочного соглашения на поставки природного газа из Румынии, который может частично заменить российский импорт в ближайшие годы. Об этом пишет издание Index.
Речь идет о будущих объемах добычи на проекте Neptun Deep в Черном море, запуск которого ожидается с 2027 года. По предварительным оценкам, он способен частично покрыть потребности венгерского рынка.
Проект разрабатывается компаниями OMV Petrom и Romgaz. Первоначально обсуждается поставка порядка 1 млрд кубометров газа в год в Венгрию с потенциальным увеличением объемов в будущем.
По данным источников, цена румынского газа уже сейчас сопоставима со стоимостью российского импорта, включая более дорогие контрактные поставки. При этом ключевые параметры сделки (объемы и график поставок) пока остаются предметом переговоров.
Потенциальным покупателем рассматривается венгерский государственный энергетический холдинг MVM. Сообщается, что ценовые условия в целом согласованы, однако стороны продолжают обсуждать операционные детали.
Дополнительное давление на переговоры оказывает план ЕС в рамках инициативы REPowerEU, предусматривающей возможное прекращение импорта российских энергоносителей с 2027 года.