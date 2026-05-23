Футболиста-драчуна Смолова позвали обратно в премьер-лигу

Бывший нападающий национальной команды РФ Федор Смолов поделился с Okko Sport деталями переговоров о возможном возвращении в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Футболист сообщил, что инициатива исходила от наставника «Балтики» из Калининграда Андрея Талалаева. Однако Смолов подчеркнул, что не испытывает ностальгии по первенству страны и, по всей вероятности, завершил выступления на профессиональном уровне.
Кроме того, форвард упомянул, что ведет собственный проект, посвященный РПЛ. «Я вынужден просматривать большое количество игр, слово “вынужден” здесь принципиально. Приходится наблюдать за множеством матчей, которые не вызывают у меня особого интереса», — отметил Смолов.
Последним местом работы 36-летнего игрока был «Краснодар», откуда он ушел летом 2025-го. С тех пор Смолов не заключал соглашений с профессиональными командами, однако официального заявления о прекращении карьеры он не делал.
