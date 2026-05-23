В подмосковном округе Истра подготовили лес к пожароопасному сезону

Работы по подготовке леса к пожароопасному сезону провели в муниципальном округе Истра Московской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Специалисты Истринского лесничества уже создали противопожарные минерализованные полосы, установили аншлаги и шлагбаумы, а также обустроили зоны отдыха для граждан в разрешенных местах. Весной автопарк пополнился необходимой техникой: появились трактор «Беларус 320.4М» и эвакуатор на базе ГАЗ для доставки техники и проведения работ в удаленных лесных массивах.
Для профилактики пожаров в округе также проводятся беседы с населением. Жителям разъясняют правила безопасности: их необходимо соблюдать всем без исключения, а за их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.