В Красноярском крае от мусора очистили около 35 километров берегов рек

С начала мая в Красноярском крае стартовали экологические акции по уборке прибрежных территорий. За это время волонтеры и местные жители очистили от мусора около 35 километров береговой линии. Участниками субботников стали уже более тысячи человек, среди которых жители Абанского, Емельяновского, Ермаковского, Канского, Минусинского, Ужурского, Шушенского и других муниципальных округов, а также Зеленогорска. В Шушенском активисты навели порядок на берегу реки Шушь. За время акции они очистили 2,5 километра береговой линии и собрали восемь мешков мусора. В Зеленогорске почти 200 человек вышли на уборку набережной реки Кан. В результате на полигон вывезли 450 мешков отходов. Экологические субботники проходят в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». В них участвуют школьники, студенты, волонтеры, общественные организации и неравнодушные жители. Всего в 2026 году в регионе планируют провести более 500 акций по очистке берегов водоемов. Субботники будут продолжаться до октября, присоединиться к ним могут все желающие.