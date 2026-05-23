А мой — не такой! Почему обучение на дому подходит единицам

В пять лет девочка читала на двух языках — русском и английском. А в шесть пошла в школу, где проучилась ровно месяц. Затем мама забрала ее, заявив, что дочери скучно учиться среди «дворовых» детей, ей нужна спецпрограмма. И эту спецпрограмму организовывала ей дома. Но она такая не одна.
Согласно данным Минцифры, за последний год количество детей на семейном обучении выросло на 17 процентов. Среди них есть дети с ограниченными возможностями здоровья и юные спортсмены, которые не могут посещать школу наравне со всеми. Но все больше родителей следуют модному тренду на «хоумскулинг» — так называется домашнее обучение — из-за желания уберечь чад от буллинга, слабых учителей и неудобной программы. Ведь дома уникальный ребенок получает программу, выстроенную под его потребности.
Так, на форуме, где сидят родители, ратующие за домашнее обучение, они радуются, что их дети избавлены от ранних подъемов, дежурств и других «системных мероприятий». Звучит это, конечно, очень привлекательно. Примерно так в свое время описывали фрилансеры плюсы работы на удаленке до наступления карантина. А когда фрилансерами вынужденно стали все, обнаружилось, что выполнять задачи вне офиса значительно сложнее. С семейным обучением примерно так же.
Для того чтобы его организовать, родители должны либо самостоятельно учить детей, либо нанимать репетиторов. Но объяснить подростку алгебру и тригонометрию может далеко не каждый, а репетиторы всегда были довольно дорогим удовольствием. И из-за пробелов в знаниях сегодня многие дети на домашнем обучении плохо сдают экзамены. На это обратили внимание депутаты, предложившие при двойном провале промежуточной аттестации возвращать детей за школьные парты.
Нередко родители сами отдают детей в руки учителей, осознав, что не в силах тянуть образовательный процесс. И появление таких «вундеркиндов» становится допнагрузкой для педагогов, пытающихся научить их тому, чему каждый учится еще в первом классе — дисциплине, выполнению домашних заданий и умению собрать команду для проекта. С последним особенно сложно. Из-за того что их жизнь была освобождена от влияния «дворовых детей», у таких учеников отсутствуют навыки коммуникации с ними. Эти базовые умения не входили и в домашнюю программу дочки соседки. А в старших классах ее мама поняла, что не справляется с обучением и воспитанием своего одаренного ребенка, и отправила ее в школу. Там девочка столкнулась с буллингом со стороны одноклассников. Собранная по этому поводу педагогическая комиссия предложила маме оставить «вундеркинда» на второй год. И мама согласилась. Как она призналась, к тому моменту от «хоумскулинга» ей хотелось скулить на луну.