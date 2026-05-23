В ЕАО под корень вырезали более 3 гектаров дикорастущей конопли

Очаги обнаружили в Биробиджанском районе.

В Биробиджанском районе Еврейской автономной области сотрудники полиции уничтожили более 3 гектаров дикорастущей конопли, — сообщает пресс-служба полиции ЕАО.

Рейд провели сотрудники подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД России «Биробиджанский» совместно с представителями районной администрации. Проверке подверглись территории в селах Алексеевка, Дубовое и Петровка.

Всего было обследовано около 7 гектаров земель. На площади 3,3 гектара выявили заросли дикорастущей конопли, которые уничтожили в ходе мероприятия.

В полиции отмечают, что подобные рейды проводятся на постоянной основе в рамках госпрограммы по борьбе с наркопреступностью.

Жителям напоминают, что о фактах незаконного выращивания или произрастания наркосодержащих растений можно сообщать в дежурные части полиции или по телефонам 02 (102).