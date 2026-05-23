В Воронеже ушел из жизни легендарный профессор ВГУ Евгений Бормонтов

Вся профессиональная жизнь Евгения Бормонтова была неразрывно связана с ВГУ. В 1973 году он окончил физический факультет и прошел в родных стенах путь от инженера до профессора и руководителя кафедры. Коллеги отмечают, что Евгений Николаевич сумел создать в коллективе особую творческую атмосферу. Все свои силы он направлял на развитие отечественной микроэлектроники и налаживание прочных связей с производством, благодаря чему множество его учеников сегодня успешно трудятся на крупных предприятиях микроэлектронного комплекса страны.