Украденный в Хабаровске детский велосипед нашли

Житель Хабаровска обратился в полицию Железнодорожного района: неизвестный похитил велосипед, купленный для его 7 летней дочери. Транспортное средство оставили возле дома без крепления. Сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по г. Хабаровску быстро установили обстоятельства кражи, сообщает полиция Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
По результатам проверки задержан 34 летний житель села Некрасовки, подозреваемый в совершении хищения. Возбуждено уголовное дело. Велосипед возвращён владельцу.
Правоохранительные органы напоминают, что сохранность личного имущества зависит от действий его владельца. Чтобы избежать краж, рекомендуется использовать надёжные противоугонные устройства и не оставлять велосипеды без присмотра в общественных местах.
