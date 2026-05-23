В Ростове-на-Дону прошла спартакиада среди обучающихся по программам СПО

Финальный этап областной спартакиады среди обучающихся по программам среднего профессионального образования (СПО) состоялся в Ростове-на-Дону в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Мероприятие является отборочным этапом для участия во Всероссийской летней спартакиаде среди профессиональных образовательных организаций, которая пройдет в Орле. Участниками отборочных и зональных соревнований стали более 28 тысяч человек из 34 муниципалитетов, лучшие из них встретились в решающих стартах. В течение трех дней юные спортсмены демонстрировали свое мастерство в баскетболе, волейболе, легкой атлетике, мини-футболе, настольном теннисе, плавании, шахматах, дартсе, гиревом спорте и перетягивании каната.
Абсолютным чемпионом в общекомандном зачете и победителем во второй группе стал Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления. Среди отделений СПО при вузах лучшим оказался Таганрогский политехнический колледж, чьи команды одержали победу в настольном теннисе и перетягивании каната и стали вторыми в плавании и легкой атлетике. Среди организаций с численностью обучающихся до 300 человек наилучший результат по сумме очков показал Сальский индустриальный техникум.
«Областная спартакиада демонстрирует не только спортивный потенциал наших студентов СПО, но и системную работу по развитию массового спорта. Мы видим, как из года в год растет уровень подготовки, с каким энтузиазмом молодежь подходит к соревнованиям. И это подтверждает актуальность государственной программы “Спорт России”, направленной на вовлечение максимального числа россиян в занятия физической культурой», — отметил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.