Национальное кадастровое агентство назвало самые дорогие районы Минска в 2026 году. Соответствующей информацией, как пишет sb.by, поделилась начальник управления оценки Национального кадастрового агентства Вероника Соловьева.
Она отметила, что за первый квартал 2026 года общее количество зарегистрированных сделок покупки-продажи квартир в Минске составило 2,8 тысячи. Для сравнения за аналогичный период 2025 года этот показатель составил 4,9 тысячи. Как констатировала Соловьева, можно говорить о сокращении числа сделок, при этом продолжается рост цен, тенденция, начатая в 2025-м году, сохраняется.
Назвала специалист и районы Минска, где зарегистрированы сделки с максимальными ценами квадратного метра. Речь идет о таких микрорайонах как Большая Слепянка, «Маяк Минска», парк Челюскинцев, «Левада», дорогой квадрат и в центре города — более 7600 рублей. Если говорить о «дешевых» районах, то специалист назвала в их числе Сосны, Сокол, Дражню, квартал возле Парка высоких технологий, район мотовелозавода и в Малявщина. Метр там стоит менее 4800 белорусских рублей.
