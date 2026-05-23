В Екатеринбурге утвердили график сдачи ОГЭ и ЕГЭ

В Екатеринбурге завершили подготовку к проведению государственной итоговой аттестации. В этом году экзамены будут сдавать 7423 выпускника городских школ.
Всего в Свердловской области к ОГЭ готовятся 54758 девятиклассников, к ЕГЭ — 18049 одиннадцатиклассников. В организации экзаменов задействуют более 2,5 тысячи педагогов.
На базе муниципальных школ Екатеринбурга подготовили 40 пунктов проведения экзаменов. Специалисты также оценили готовность площадок и обсудили психологическую устойчивость выпускников перед итоговой аттестацией.
Основной период ОГЭ начнется 2 июня с экзамена по математике. 5 июня школьники будут сдавать литературу, физику, обществознание, историю, биологию, химию, иностранные языки, информатику и географию, 6 июня — иностранные языки и информатику, 9 июня — русский язык.
Резервные дни ОГЭ назначены на 16 июня для предметов по выбору, 29 июня — для математики, 2 июля — для русского языка, 3 и 6 июля — для остальных предметов.
ЕГЭ стартует 1 июня с истории, литературы и химии. Русский язык выпускники будут сдавать 4 июня, математику базового и профильного уровня — 8 июня, обществознание и физику — 11 июня. Биология, география и письменная часть экзамена по иностранным языкам пройдут 15 июня. Информатика и устная часть экзамена по иностранным языкам назначены на 18 и 19 июня.
Резервные дни ЕГЭ пройдут с 22 по 25 июня. Пересдать один предмет по выбору выпускники смогут 8 и 9 июля.