В Екатеринбурге утвердили график сдачи ОГЭ и ЕГЭ

ЕГЭ стартует 1 июня с истории, литературы и химии. Русский язык выпускники будут сдавать 4 июня, математику базового и профильного уровня — 8 июня, обществознание и физику — 11 июня. Биология, география и письменная часть экзамена по иностранным языкам пройдут 15 июня. Информатика и устная часть экзамена по иностранным языкам назначены на 18 и 19 июня.