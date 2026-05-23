Сети браконьеров с Дона отправят в зону СВО

По данным полиции, за указанный период возбуждено 136 уголовных дел, изъято более 500 запрещённых орудий лова и 38 плавсредств, извлечено из водоёмов свыше 20 км рыболовных сетей, более 2 тыс. раколовок и свыше 6 тыс. крючков для вылова краснокнижных осетровых, оценён ущерб водным биоресурсам — он превысил 6 млн рублей, возвращено в естественную среду обитания более 1 тыс. рыб и свыше 11 тыс. раков.