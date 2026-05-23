МВД рассказало о правилах цифровой гигиены для защиты от мошенников

Регулярная смена паролей, своевременное обновление программного обеспечения (ПО) и осторожность при переходе по ссылкам остаются основными правилами цифровой безопасности. Об этом рассказал замначальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев, передает РИА Новости.
По его словам, пользователям рекомендуется менять пароли не реже одного раза в месяц и не использовать одинаковые комбинации для разных интернет-ресурсов. Кроме того, пароли должны быть сложными и устойчивыми к подбору.
Горяев также призвал регулярно обновлять программное обеспечение на компьютерах, смартфонах и планшетах, поскольку обновления часто содержат исправления уязвимостей системы безопасности.
Особое внимание Горяев рекомендовал уделять ссылкам в электронных письмах и сообщениях. Как отметил сотрудник МВД, злоумышленники нередко используют вредоносные ссылки для получения доступа к устройствам и персональным данным пользователей.
Кроме того, гражданам не следует подключаться к неизвестным Wi-Fi-сетям и публиковать в открытом доступе конфиденциальную информацию, включая паспортные данные, адреса проживания и номера телефонов. По словам Горяева, такие сведения могут быть использованы мошенниками для совершения противоправных действий.
Накануне россиян предупредили, что мошенники, пользуясь сезонными отключениями горячей воды, рассылают гражданам фейковые сообщения от коммунальных служб. Как рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, злоумышленники используют объявления в подъездах, мессенджеры и поддельные уведомления о «новых графиках отключений» или «срочной проверке счетчиков».