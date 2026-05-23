Масштабные поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае возобновят с июня

Масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года, возобновятся в начале июня. За прошедшие месяцы специалисты обследовали сотни километров горно-таежной местности с помощью беспилотников, квадроциклов и снегоходов, но 64-летнего Сергея, 48-летнюю Ирину и их пятилетнюю дочь Арину так и не нашли.
К операции привлекут спасателей, добровольцев, лесников и полицию. Людей построят в сплошную цепочку с интервалом от 3 до 15 метров, чтобы прочесать каждый метр сложного рельефа с камнями и расщелинами.
Как рассказал заместитель начальника «Мособлпожспас» Сергей Щетинин, ход пойдут собаки, обученные искать тела погибших, так как с момента исчезновения прошло много времени. По мнению Щетинина, семья могла пострадать из-за несчастного случая: например, кто-то сошел с тропы, поскользнулся или упал в расщелину. Ямал 1 со ссылкой на RT пишет, что планируют привлекать местных егерей и охотников — они знают, как работать в тайге и где на запах могут прийти медведи.
Депутат Законодательного собрания края Алексей Кулеш пояснил, что время для операции выбрали удачно — снег уже растаял, а густая листва еще не выросла. При этом местность остается очень опасной: камни покрыты скользким лишайником, легко упасть и получить травму. Кроме того, после выхода из леса на курумник тропа исчезает, и обратно можно просто не попасть.
Сын Ирины Даниил Баталов подтвердил, что сам примет участие в июньской операции.
