Школьники из крымского села Почетного посетили предприятия АПК

Они увидели действующие цеха, современные лаборатории и площадки с высокоточной техникой.

Ученики учебно-воспитательного комплекса в селе Почетном Республики Крым приняли участие в экскурсии на предприятия АПК. Визиты были организованы по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в аппарате совета министров региона.

Главная цель мероприятий — показать, что современное сельское хозяйство — это высокотехнологичная отрасль, где ручной труд уступает место цифровым технологиям и инновационным решениям. Ребята увидели действующие цеха, современные лаборатории и площадки с высокоточной техникой.

В ходе экскурсии школьники смогли осмотреть высокоточное оборудование и оценить масштабы внедрения цифровых технологий в аграрное производство. Также они посетили производственные цеха, где происходит трансформация сырья в готовую продукцию.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
