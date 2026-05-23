Школьники из крымского села Почетного посетили предприятия АПК

Ученики учебно-воспитательного комплекса в селе Почетном Республики Крым приняли участие в экскурсии на предприятия АПК. Визиты были организованы по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в аппарате совета министров региона.
Главная цель мероприятий — показать, что современное сельское хозяйство — это высокотехнологичная отрасль, где ручной труд уступает место цифровым технологиям и инновационным решениям. Ребята увидели действующие цеха, современные лаборатории и площадки с высокоточной техникой.
В ходе экскурсии школьники смогли осмотреть высокоточное оборудование и оценить масштабы внедрения цифровых технологий в аграрное производство. Также они посетили производственные цеха, где происходит трансформация сырья в готовую продукцию.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.