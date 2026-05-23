Проезд ограничат на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде с 24 по 26 мая

Движения транспорта временно ограничат на местном проезде проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде с 25 по 26 мая. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Речь идет об участке дороги около дома № 29. Проезд закроют из-за проведения мероприятий во дворце спорта «Нагорный». Ограничения будут действовать с 7:00 до 23:00.
Нижегородских автомобилистов просят планировать маршрут с учетом изменений в дорожной схеме. Машины нельзя оставлять в зоне действия ограничений — иначе их принудительно переместят.
Информацию об эвакуированном транспорте можно будет узнать по номеру 417−17−07.
Напомним, проезд ограничат по улице Маслякова в Нижнем Новгороде с 24 мая до 30 августа. Из-за этого будут скорректированы маршруты автобусов.