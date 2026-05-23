На Дону предлагают ввести штрафы за сбор краснокнижных грибов

20 мая в Законодательное собрание Ростовской области поступил законопроект, предусматривающий установление административной ответственности за уничтожение и сбор грибов, занесённых в Красную книгу региона. Инициатива зарегистрирована губернатором и подготовлена министерством природных ресурсов и экологии области.
Законопроект вносит поправки в статью 4.3 областного закона «Об административных правонарушениях». В текущей редакции норма распространяется только на редкие виды животных и растений; предлагаемые изменения расширяют её действие на грибы.
Согласно поправкам, административная ответственность будет наступать за уничтожение краснокнижных грибов, действия, способные привести к их гибели, добывание, сбор и хранение таких грибов или их частей без соответствующего разрешения, нарушение условий, предусмотренных выданным разрешением.
При этом действие закона не будет распространяться на грибы, включённые в Красную книгу Российской Федерации.
В случае принятия законопроект вступит в силу 1 сентября 2026 года. Также поправки будут внесены в областные законы «Об охране окружающей среды в Ростовской области» и «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области» — термин «растения» будет заменён на «растения и грибы».