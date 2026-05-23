SpaceX провела тестовый запуск самой большой ракеты в мире

Компания SpaceX провела тестовый запуск самой большой ракетной системы в мире, которая создавалась для марсианских и лунных миссий. Трансляцию события вела сама организация.
Старт состоялся в пятницу, 22 мая, в 17:30 по местному времени (суббота, 23 мая, 01:30 по московскому времени) с космодрома Бока-Чика.
— Двенадцатый полет Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащенных усовершенствованными двигателями Raptor, — написали в компании.
Модификация Starship V3 — самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему SLS.
SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в 21 мая, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить.
До этого также стало известно, что NASA изучает возможность досрочного возвращения экипажа миссии Crew-11 с МКС раньше срока. Причиной стали проблемы со здоровьем у одного из астронавтов.