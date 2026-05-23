Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SpaceX провела тестовый запуск самой большой ракеты в мире

Компания SpaceX провела тестовый запуск самой большой ракетной системы в мире, которая создавалась для марсианских и лунных миссий. Трансляцию события вела сама организация.

Компания SpaceX провела тестовый запуск самой большой ракетной системы в мире, которая создавалась для марсианских и лунных миссий. Трансляцию события вела сама организация.

Старт состоялся в пятницу, 22 мая, в 17:30 по местному времени (суббота, 23 мая, 01:30 по московскому времени) с космодрома Бока-Чика.

— Двенадцатый полет Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащенных усовершенствованными двигателями Raptor, — написали в компании.

Модификация Starship V3 — самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему SLS.

SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в 21 мая, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить.

До этого также стало известно, что NASA изучает возможность досрочного возвращения экипажа миссии Crew-11 с МКС раньше срока. Причиной стали проблемы со здоровьем у одного из астронавтов.

Узнать больше по теме
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
Читать дальше