В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности

В Пермском крае сняли режим беспилотной опасности. Аэропорт Большое Савино возобновляет работу в штатном режиме.

Режим беспилотной опасности был объявлен в регионе сегодня в восемь часов утра. В это же время аэропорт Перми ограничил прием и выпуск воздушных судов.

Позже стало известно, что атаке беспилотников подверглось одно из промышленных предприятий Прикамья. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами, — сообщил глава региона. — По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет».

