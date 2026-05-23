Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FAA сообщило об аномалии ускорителя во время испытательного полета Starship

Специалисты зафиксировали аномалию во время выполнения маневра разворота ускорителя Starship.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило об аномалии с ускорителем Super Heavy в ходе 12-го испытательного полета космической системы Starship компании SpaceX.

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 22 мая, во время выполнения маневра разворота ускорителя над акваторией Мексиканского залива. FAA отмечает, что аномалия затронула первую ступень ракеты — ускоритель Super Heavy. При этом сообщений о пострадавших или повреждении общественного имущества не поступало.

Как уточнили в регуляторе, обломки ускорителя упали в пределах заранее определенной опасной зоны. В настоящее время специалисты FAA проводят оценку обстоятельств произошедшего. Окончательные выводы о причинах неполадок пока не сделаны.

Напомним, 12-я миссия стала очередным полномасштабным испытанием системы Starship и первой для существенно модернизированной версии корабля — Version 3. Кроме того, запуск впервые был выполнен со второй новой стартовой площадки космодрома компании в Техасе.

Ранее в SpaceX заявили о планах создать на орбите сеть центров обработки данных для вычислений в области искусственного интеллекта. Для реализации такого проекта корпорация намерена вывести на орбиту до миллиона спутников.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше