FAA сообщило об аномалии ускорителя во время испытательного полета Starship

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 22 мая, во время выполнения маневра разворота ускорителя над акваторией Мексиканского залива. FAA отмечает, что аномалия затронула первую ступень ракеты — ускоритель Super Heavy. При этом сообщений о пострадавших или повреждении общественного имущества не поступало.
Как уточнили в регуляторе, обломки ускорителя упали в пределах заранее определенной опасной зоны. В настоящее время специалисты FAA проводят оценку обстоятельств произошедшего. Окончательные выводы о причинах неполадок пока не сделаны.
Напомним, 12-я миссия стала очередным полномасштабным испытанием системы Starship и первой для существенно модернизированной версии корабля — Version 3. Кроме того, запуск впервые был выполнен со второй новой стартовой площадки космодрома компании в Техасе.
Ранее в SpaceX заявили о планах создать на орбите сеть центров обработки данных для вычислений в области искусственного интеллекта. Для реализации такого проекта корпорация намерена вывести на орбиту до миллиона спутников.