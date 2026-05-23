Милиция усилила контроль за местами отдыха белорусов

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Белорусские правоохранители с наступлением тепла усилили контроль за местами массового отдыха граждан, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

В республике работает порядка 500 зон отдыха, большая часть из них находится около водоемов.

«Кроме того, под особым вниманием находятся более 300 стихийных пляжей, популярных у населения. Для обеспечения общественного порядка в таких местах задействованы пешие наряды милиции, средства персональной мобильности, а также возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности», — говорится в сообщении.

Инспекторы ГАИ также держат на контроле дорожную обстановку вблизи мест отдыха. Совместно с представителями ОСВОДа и добровольных дружин проводят профилактические рейды.

Особое внимание уделяется предупреждению фактов распития алкоголя в общественных местах, в том числе на пляжах. В МВД подчеркнули, что подобные действия недопустимы и являются административным правонарушением. Нередко именно нахождение в состоянии опьянения становится причиной трагедий на воде.

В министерстве напомнили, что купаться можно лишь в специально оборудованных и разрешенных местах. Не стоит также оставлять личные вещи без присмотра. Нужно соблюдать элементарные меры имущественной безопасности.

Соблюдение простых правил поможет избежать неприятных ситуаций, подчеркнули в МВД.