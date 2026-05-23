Волгоградцы выбрирают территории для благоустройства — кто за что голосовал

Больше 140 тысяч жителей волгоградского региона проголосовали на 23 мая за территории для благоустройства.
В областном комитете ЖКХ говорят: перечень мест, которые обретут новый облик в 2027 году, зависит от того, как активно будут выбирать их жители.
На сегодняшний день в Волгограде лидирует проект благоустройства зеленой зоны у конечной станции метротрама на севере города — за него отдали голоса 12,8 тысячи жителей мегаполиса. 11,9 тысячи — за преображение сквера на улице Кирова в 503 микрорайоне, 11,7 тысячи — за новые пешеходные дорожки у домов на улице Симонова, 26 и 34, а также на улице 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе.
Для волжан на первом месте по-прежнему важнее прочего обновление сквера вдоль улицы Машиностроителей в границах улицы Энгельса и бульвара Профсоюзов — за этот проект высказались 13 365 горожан.
Впервые к инициативе присоединились в 2026 году жители Дубовки и Ленинска, Новоаннинского и Петрова Вала, Палласовки и Серафимовича, Жирновска, Николаевска и Суровикино. Население трех последних городов активнее других волгоградцев. В общей сложности за 20 территорий отдали голоса больше 12,5 тысячи человек.
Сделать свой выбор на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru может любой житель региона старше 14 лет. Выбранные территории будут обновлены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее глава региона Андрей Бочаров анонсировал строительство обводного канала под Волгоградом.